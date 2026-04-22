新潟市で有料老人ホームや介護施設を運営していた萬代総業と関係会社の社会福祉法人柳都倶楽部が、新潟地方裁判所から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチなどによりますと、萬代総業は新潟市東区に本社を置き、2012年8月に設立。2015年にデイサービスやショートステイなどを提供する介護保険サービス事業所「藤見倶楽部」を開設し、運営を行っていま