イギリスのチャールズ国王は、2022年に亡くなった母・エリザベス女王の生誕100周年に合わせてメッセージを発表し、その生涯を偲びました。【映像】母エリザベス女王を偲ぶチャールズ国王のメッセージ英チャールズ国王「時代が移り変わり、あらゆる変革が訪れる中で、彼女は一貫して揺るぎない姿勢を保ち、国民に奉仕し続けました」21日は、96歳で亡くなったエリザベス女王の生誕100年に当たります。チャールズ国王はメッセー