「ルフィグループ」の現金の回収役とみられる40歳の男が21日にカナダから帰国したところを警視庁に逮捕されました。【映像】連行される石橋容疑者の様子石橋龍一容疑者（40）は2022年10月、茨城県常総市の路上で強盗事件の実行犯から現金およそ710万円を受け取った疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、この現金は、直前に東京・稲城市で発生した強盗事件で奪われたもので、「ルフィ」などと名乗りフィリピンを拠