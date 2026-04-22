◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年4月21日サンフランシスコ）ドジャースは初回の守備で外野手2人が激突するアクシデントに見舞われた。初回、先発の山本が無死満塁のピンチでシュミットを外角カットボールでフライに打ち取った。ただ、左翼手のT・ヘルナンデスが目測をあやまり、やや後退してから猛チャージして前進。一方、中堅手のコールも懸命に打球を追い、最後は両者が激突したもののコールが捕球した