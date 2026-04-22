全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、富山県にある“隧道”を巡りました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】車幅制限が“1.48m”!? 富山県道にある狭小の「池原一号隧道」【道との遭遇】 車幅制限“1.48m”！？富山県道にある狭小の隧道 道マニアが訪れたのは、富山市の寺家（じけ）地区。県道67号を進むと徐々に道が狭くなり、「通行