プロフィギュアスケーターの荒川静香（44）が、ベッドでの無防備な姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】荒川静香のベッドでの無防備な姿これまでにもInstagramで、11歳の長女・7歳の長男に誕生日を祝ってもらうスケートリンクでの写真や、アイスショーに出演した際の激変ショットなど、プライベートから仕事まで日常の様子を発信してきた荒川。ベッドでの無防備な姿に絶賛の声2026年4月20日の投稿では、愛媛で開催さ