あきんどスシローは、ゴールデンウィークに向けて「大とろ」や「天然赤えび2貫」を特別価格で提供する『GWお得ネタ』を、4月22日より全国のスシローにて開催する。家族や友人と集まる機会が増える時期に合わせ、人気ネタをお手頃な価格で腹一杯楽しめる内容となっているとのことだ。スシロー『GWお得ネタ』○目玉の「大とろ」と「天然赤えび2貫」が110円から登場今回のフェアの目玉は、とろける脂の旨みが堪能できる「大とろ」(110