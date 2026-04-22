米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェフ・パッサン記者が今季から配信を開始したポッドキャスト番組「ＳｏｕｒｃｅｓＴｅｌｌＪｅｆｆＰａｓｓａｎ（ソース・テル・ジェフ・パッサン＝ジェフ・パッサンが関係者に聞く）」を２１日（日本時間２２日）に更新。７日（同８日）からトロントで行われたブルージェイズ―ドジャース３連戦時に収録された、ジョン・シュナイダー監督とデーブ・ロバーツ監督による約９０分の対談を公