元宝塚歌劇団・星組の娘役スターで、シングル「さよならは黄昏に」（６月３日）で歌手デビューする有沙瞳のアーティスト写真とジャケット写真が公開された。デビューシングル「さよならは黄昏に」は、愛する人との別れを予感した女性が、相手の言葉をさえぎり夕刻の人波に姿を消すというストーリーを、ノリの良いメロディーに乗せた歌謡曲。ジャケット写真では、シャンパンゴールドのドレスに身を包み、アップスタイルにした