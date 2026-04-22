憧れの少女に近づくため、少女が抱いた歪んだ願い 成績優秀で友人からも慕われる中学生・水川小春。彼女には、密かに憧れ、近づきたいと願う年上の美女の月嶋杏奈という存在がいました。杏奈が図書室で読んでいたギリシャ神話の「月の女神アルテミス」の本を自らも読み込み、小春は「女神さま」になりたいと強く願うようになります。友人とも「貞操観念を高くして」「邪念を消して」と語り合うほど、純潔であることに異常なまで