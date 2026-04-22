ムラタコウジ先生による人気漫画『高嶺のハナさん』。仕事は完璧だけど恋愛はからきしダメな主人公が織りなす「赤面ギャップラブコメ」として人気を集めています。本記事では、物語の原点となる第1話「完璧キャリアウーマン」のあらすじと見どころをネタバレありで徹底解説します！ 『高嶺のハナさん』第1話のあらすじ お菓子メーカー・ミツバチ製菓の商品企画部に所属する高嶺華は、27歳にして数々の大ヒッ