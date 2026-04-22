創造性を発揮するために必要なことは何？ 自己規制をいかに外せるかがカギになる 私たちが、創造性（クリエイティビティ）を発揮するとき、脳は一種の「脱抑制」状態になっています。通常、脳はシステムとしてのバランスを取るため、各回路の働きを抑制して自己規制をかけ、潜在能力を１００％出し切っていません。 脱抑制というのは、衝動や感情をコントロールできなくなり、適切な抑制がきかない状態のことで、薬物やア