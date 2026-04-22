東京時間10:34現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝89.25（-0.42-0.47%） トランプ大統領がパキスタンの申し入れを受ける形で停戦延長を示したことで、NY原油はやや軟調