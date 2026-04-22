東京時間10:34現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25049.00（-92.00-0.37%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4764.80（+45.20+0.96%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米国の停戦延長報道でNY金先は買い戻しが優勢となっている。