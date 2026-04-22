【北欧通貨】クローネ買い意識も、ドルクローネは安値からやや反発=ノルウェークローネ ３月のノルウェー物価統計の強さもあって、クローネは今月に入ってかなりしっかりした動き。ただ、今週に入って安値からは反発の動き。原油高が欧州有数の産油国であるノルウェーにとって一部追い風となっていたが、原油高一服もあって、クローネ買いポジションの調整が入っている。