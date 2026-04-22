USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.506.006.286.78 1MO7.486.005.817.00 3MO7.985.916.496.96 6MO8.546.147.227.30 9MO8.796.337.627.50 1YR8.956.547.887.65 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.089.677.01 1MO6.999.556.99 3MO7.519.377.07 6MO8.209.547.33 9MO8.569.