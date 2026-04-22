お弁当の彩りに便利なそぼろ お弁当のご飯に乗せるだけで、おいしさも彩りもプラスできる「そぼろ」作っておくと便利です。今回は茶＆緑の2色が入ったピーマンそぼろのレシピを4つご紹介します。 レンチンでOK！ソース味のそぼろ白ごはんがナポリタン風にピーマンと豚ひき肉に味噌が合うヘルシー鶏ひき肉の和風そぼろレンチンでOKなお手軽レシピも 使用するひき肉は豚や鶏など、家にあるものでOK。醤油、味噌、ケチャップなどメ