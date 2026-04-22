ペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶をめぐり、金子国土交通相は22日午前の衆議院国土交通委員会で、新たに日本人乗組員4人が下船したと明らかにしました。4人の健康状態に問題はないということです。依然、ペルシャ湾内の日本関係船舶42隻には1000人以上の乗組員が乗船していますが、このうち残る日本人は16人となりました。