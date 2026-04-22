22日朝、東京メトロ銀座線の浅草駅でケーブルから煙が出るトラブルがあり、復旧は夕方ごろを見込んでいます。東京メトロなどによりますと、22日午前6時半ごろ、銀座線の浅草駅で線路のポイントを切り替えるケーブルから発煙があったということです。ケガ人はいませんでした。東京メトロが原因を調べていますが、以前、同じ箇所でケーブルの撤去作業をしていて関連がないか調べています。現在、銀座線は浅草駅と三越前駅の間で運転