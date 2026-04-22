女優の羽田美智子（57）が22日までにインスタグラムを更新。姪（めい）が結婚したことを報告した。羽田は「愛する姪が結婚しました」と書き出し、ウェディングドレス姿で夫に寄り添う女性の写真をアップ。「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで、、水戸の茨城県歴史博物館の前でご報告を、、おじいちゃん達喜んでると思います」とつづった。続けて「幼い頃から周囲への気配りと優しさを持ち感謝の心で場