MLB Españolが4月18日、Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（31）の近影を公開した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 「Shohei Ohtani llegó al estadio, ya subió la temperatura.」と公開されたのは、バスから降りて雪が降る中を歩く大谷の姿。帽子を後ろにかぶり、寒さに表情をゆがめ