レアル・ソシエダが4月21日、Xを更新。スペイン国王杯を制した優勝パレードで、久保建英（24）がダンスする動画を投稿した。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます」 「優勝パレードでノリノリのタケ！」と投稿されたのは、優勝パレード中の久保の様子。久保はブラジル国旗を羽織り、腰を振って全身で喜びを表現している。他の選手