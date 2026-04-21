MLB Japan公式Xは4月14日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平投手（31）がメッツ戦の打席で遭遇した珍ハプニングの動画を公開した。投稿では、6回裏のクレイグ・キンブレル（37）との対戦中に起きた場面を取り上げており、思わぬ展開に大谷が驚いた表情を見せる様子が注目を集めている。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール