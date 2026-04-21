フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が4月14日、Instagramを更新。4月11日～12日に東京都・辰巳アイスアリーナで開催された「木下グループ presents STARS ON ICE JAPAN TOUR 2026」を振り返った。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到