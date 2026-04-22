【週刊少年マガジン 21号】 4月22日 発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 21号」を本日4月22日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&巻頭グラビアには、櫻坂46の大園玲さんが登場。また巻中・巻末グラビアには同グループの村山美羽さん、稲熊ひなさん