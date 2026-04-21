フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの木原龍一（33）が4月14日、Instagramを更新。スーツ姿を公開した 【画像】浅田舞の黒ワンピース姿に視線集中凛とした佇まいに「圧倒されそうな美貌にKO」「めちゃめちゃ素敵です」 「7年ぶりにスーツを新調、そして新しい私服も」と投稿されたのは、木原がシャツにスラックスを着用したフォー