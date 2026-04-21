男子バレーボール日本代表の髙橋藍（24）が4月13日、Instagramを更新。愛犬・ヨグと触れ合う様子を公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 「ヨグと走ってきた！！カンタが撮ってくれた写真が良すぎる」と投稿されたのは。ドッグランで愛犬と髙橋が連れ立って歩く姿。髙橋はスウェットパン