女子プロゴルファーの都玲華（22）が4月14日、Instagramを更新。メルセデス・ベンツの正規ディーラー・シュテルン世田谷からサポートを受けることを報告した。 【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」 投稿されたのは、800万円超の高級車、メルセデス・ベンツ「GLC」の隣で花束と巨大な鍵を持っ