トロント・ブルージェイズの岡本和真（29）が、4月13日、大手スポーツカードメーカーのtopps社の公式Instagramに登場。“ウルトラレア”なトレーディングカードのデザインを公開し、世界中のファンが沸いている。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 投稿されたビジュアルは、打席に立つ岡本の写真と、アニメー