MLBが、4月15日、公式Instagramを更新。山本由伸（27）が珍しいジャンプキャッチを見せた際のビジュアルと動画を公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 投稿されたビジュアルは、一塁へのベースカバーに走った山本のシーン。フレディ・フリーマン（36）からのボー