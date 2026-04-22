4月22日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第34節が開催。レギュラーシーズンは残り5試合となり、今節は今シーズン最後の水曜ゲームを迎える。 西地区9位の大阪エヴェッサは、前節の戦いで第18節以来となる同一カード連勝をマーク。ホームで川崎ブレイブサンダースと対戦した第33節ではオフェンス力が光り、GAME1を98－7