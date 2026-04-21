マドリード・オープン 大会期間：2026年4月21日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[アンナ ボンダル] 2 - 0 [ビクトリジャ グルビク] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第1日がスペイン マドリードで行われ、女子シングルス1回戦で、アンナ ボンダルとビクトリジャ グルビクが対戦した。 第1セットは