4月22日（現地時間21日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラントが、この日敵地クリプトドットコム・アリーナで行われるロサンゼルス・レイカーズとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第2戦で出場する許可が下りたと『ESPN』が報じた。 デュラントは先週、チーム練習中にヒザの腱を打撲したため、19日のシリーズ初戦を欠場。ロケッツは98－