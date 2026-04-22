アライドアーキテクツは高い。２１日取引終了後、デジタル資産を保有・運用するトレジャリー企業である米ディファイ・ディベロップメント＜DFDV＞を引受先として、新株式と第２４回新株予約権を発行すると発表した。ディファイ社が提供する暗号資産の資産運用ソリューションの日本展開を視野に入れた戦略的提携の構築について既に協議を始めており、これを加速させる狙いがある。買い材料視されているようだ。