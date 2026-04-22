ユーグレナはしっかり。２１日取引終了後、東急バスが運行する路線バスに次世代バイオディーゼル燃料「サステオ５１」を導入したと発表した。同燃料は、使用済み食用油などを原料としたＨＶＯ（水素化植物油）を５１％混合したもの。路線バスの燃料として導入する取り組みは国内で初めての事例になるという。 出所：MINKABU PRESS