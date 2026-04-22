日本山村硝子がストップ高の３２３０円でカイ気配となっている。同社は２１日、半導体向け大面積ガラスセラミック基板の開発を加速させることを目的に、台湾の工業技術研究院及び中国製釉と研究開発、評価・検証、量産までの体制を構築することで合意したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 ＡＩや高性能コンピューティング、高速データ伝送分野などの進展により、半導体分野で低誘電特性と高