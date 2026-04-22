午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２５０、値下がり銘柄数は１２６８、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは情報・通信、サービス、金属製品、パルプ・紙。値下がりで目立つのは卸売、輸送用機器、繊維など。 出所：MINKABU PRESS