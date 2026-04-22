きのう午後、山形県東根市の住宅の敷地内で、下草などが焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きのう午後１時すぎ、東根市荷口にある男性（56）の住宅の敷地内で野火火災がありました。 男性が自宅の茶の間にいたところ、庭にあるごみ焼却用ドラム缶近くの下草から炎と煙が上がっているのを発見したということです。 男性は自力で消火を試みましたが消し止められず１１９番通報しました。