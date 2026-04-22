過去に大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸した韓国人投手が、米マイナーリーグAAで好調ぶりを披露し母国メディアの称賛を受けている。【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言『OSEN』は「“5試合連続無失点、半端ない”コ・ウソク、AA降格が転機になるのか…1.2回無失点“火消し”の活躍、MLBデビューの奇跡は実現するか」と題し、デトロイト・タイガース傘下AAのエリー・シーウルブズに所属するコ・ウソクの活躍を