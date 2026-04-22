現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、初出場のFC町田ゼルビアがUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦。12分に相手のミスを突いて相馬勇紀が奪った１点を守りきり、決勝進出を決めた。この結果を受け、UAEのメディア『UAE Sport News』は、主審の判定に憤慨している。90＋２分に同点ゴールが決まったかに思われたが、町田の交代が行なわれる前にシャバ