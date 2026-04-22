【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『B.L.T.』2026年6月号が4月28日に発売。同号には、6月10日に15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」をリリースする櫻坂46の、計35ページ約2万6,000字の大特集が掲載される。 ■山下瞳月（櫻坂46） 表紙・巻頭を飾るのは山下瞳月（櫻坂46）。撮影が行われたのは、豊かな自然光が降り注ぐ芸術劇場。やわらかな光と静謐な空気が溶け合う神秘的な空間の中