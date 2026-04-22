【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松田元太が“現代忍者”として合唱団の中心に登場する、UHA味覚糖“忍者めし”の新TVCM2篇「忍者めしだけ篇」「お好きですか？篇」が、2026年4月25日より全国にて順次放送開始される。 ■これまでのシリーズとは異なり、シュールな松田元太に表情に思わずクスッと笑ってしまうCM 今回の新CMでは、これまでのダンスシリーズとは異なり、松田元太が直立した状態で登