22日11時現在の日経平均株価は前日比223.96円（0.38％）高の5万9573.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は250、値下がりは1268、変わらずは51と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を355.60円押し上げている。次いでアドテスト が153.26円、ＴＤＫ が58.33円、キオクシア が36.61円、イビデン が25.48円と続く。 マイナス寄与度は114.24円の押し下げで