ファミリーマートは4月24日、heart relationが運営するビューティブランド「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)」との初のコラボレーション商品を全国のファミリーマートで順次発売する。「HLTボディミスト」(各1,705円)「Her lip to」は、小嶋陽菜氏が設立し、プロデューサーをつとめるライフスタイルブランド。そのビューティラインにあたるHer lip to BEAUTYは、Self Care＝Self Loveをテーマに、高いクオリティと日