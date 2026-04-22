中国メディアの界面新聞などによると、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）は21日、北京でスーパーテクノロジーデーを開催し、充電状態（SOC）10％から98％まで6分27秒で充電が完了する「第3代神行超充電池」などを発表した。10C（ピーク15C）の業界最強の充電レートを実現し、10％から35％までわずか1分、10％から80％まで3分44秒、10％から98％まで6分27秒で充電が完了する。気温がマイナス30度の極寒の環境下でも20