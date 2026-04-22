Claris International Inc. は、2026年11月11日から13日の3日間、東京・虎ノ門ヒルズフォーラムで実施されるClarisの総合イベント「Claris カンファレンス 2026」の開催を発表した。イベントおよび、セッション参加のための事前登録開始は後日のアナウンスとなる模様。年次カンファレンス「Claris カンファレンス 2026」の開催が決定（写真は昨年のカンファレンスの様子）Claris カンファレンスはClarisが日本で開催する最大の年次