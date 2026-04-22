東京メトロ銀座線の浅草駅構内でけさ、ケーブルが損傷し一部区間で運転を見合わせています。22日午前6時半ごろ、銀座線の浅草駅で「床下から煙が出ている」と運転士から連絡がありました。東京メトロによりますと、信号などのケーブルが損傷していて、けが人はいないということです。この影響で、浅草駅から三越前駅間の上下線で運転を見合わせ、渋谷と三越前駅間で折り返し運転が行われていて、運転再開は夕方になる見通しです。