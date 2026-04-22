愛媛・宇和島市の県道で20日、軽自動車がガードレールを突き破り斜面に転落する事故が発生した。乗っていた70代の男性と10代の女性は救急隊到着前に自力で脱出し、いずれも軽いけがとみられるという。ガードレールを突き破り斜面に転落20日、カメラが捉えたのは、斜面に突き刺さるように止まった車。県道の曲がり角で、車が大きく転落してしまっていた。車は、ほぼ垂直の状態で立ち木に引っかかり、ドアは開いたまま。乗っていた人