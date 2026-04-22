東京ドームシティで21日、点検作業中のアトラクションに女性従業員が挟まれ死亡した事故で、アトラクションの上下動などを操作するパネルに、触れられた形跡がなかったことがわかりました。警視庁によりますと、21日正午前、文京区後楽にある「東京ドームシティアトラクションズ」の遊具「フライングバルーン」に、従業員の上村妃奈さんが挟まれ死亡する事故がありました。上村さんは点検作業中に遊具の上部に停止していた座席部分