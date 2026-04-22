「地球の歩き方」が空港などを紹介するガイドブックを初めて出版します。2027年2月に出版されるのは、成田空港とその周辺を紹介する「地球の歩き方」です。空港自体の魅力や滑走路が見えるホテルをはじめ、周辺の11の市や町を対象に、地域のグルメを幅広く取り上げ、成田山新勝寺をはじめとする定番スポットのほか、空港から車で3〜40分で行ける海岸など、空港を起点とした旅行の楽しみ方も提案します。空港とその周辺を一体で扱う